Известный украинский телеведущий часто радует фанатов новыми кадрами в сети, рассказывает о своей семье и умиляет рассказами о троих сыновьях. Вместе с супругой Григорий Решетник рассказывает о том, как они сейчас живут в Киеве, какие у них планы на будущее и чем они будут заниматься.
Нравится ведущему "Холостяка" покорять украинок кадрами с красавцами-сыновьями. В этот раз он умилил небольшим роликом, записанным в машине во время поездки.
Так, в ролике можно заметить, Григорий даже маленького сына в шутку уже обучает вождению своего авто:
«Мечта любого папы, чтобы сыновья возили 😍 За рулем самый молодой #AlexReshetnik 💪» - пишет ведущий.
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В сети сразу же отреагировали, причем множество женщин стало наседать на ведущего:
«Это очень опасно; Вы пример для многих, пожалуйста, оставляйте такие видео для себя. Это недопустимо и нарушение правил безопасности и морали;
Все папы ждут этого момента 🤩;Гриша, извини, типун тебе на язык, чтобы дети возили; Будущий краш. ❤️; Опасно;
Надеюсь, это происходило на парковке, но все же неуместно такое публиковать; Это бессмысленно так рисковать; Бать, отпусти руль, пусть сам 😂».
Также Григорий показал очаровательное семейное фото, однако в подписи к нему рассказал о трудностях, которые они сейчас переживают.
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