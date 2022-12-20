Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная под творческим псевдонимом TAYANNA, которая недавно презентовала чувственный дуэт "Вышиванка" с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила очаровательное видео, на котором представила еще одну новую песню под названием "Кава і ти".

Как видно, в ролике TAYANNA запечатлена на заснеженной улице, в свете гирлянд, фонарей и машин. Она позирует в стильном и теплом наряде – на ней черные брюки и свитер, а сверху длинная дубленка с воротником, перчатками и шарфом. Волосы певицы спрятаны за уютной шапкой, а на ее лице легкий макияж и радостный вид. В руках она держит стаканчик с кофе.

В подписи к публикации Татьяна написала: "Сейчас, в это время непростое для всех, хочется тепла и чудес. А еще родных людей рядом и теплого кофе, который самый вкусный у нас в Украине". Поклонники не пошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Танюш, красотка".

"Ох, какой классный трек".

"Красавица".

"Это было кайфово. Благодарю вас".

"Замечательная вы, и нереальная, как всегда, песня".

"И красиво, и красивая".

"Очаровательная наша красавица".

"До мурашек".

"Спасибо за тепло".

"Родная, такая красивая".

"Вау, вы невероятная".

"Красотка! А песня греет, как и кофе".

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