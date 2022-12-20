Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное фото в новом образе, но сообщила печальную новость – она заболела.

Как видно, Alyona Alyona появилась на снимке в совершенно новом образе. Перед камерой она появилась в леопардовой кофточке и с необычным ожерельем на шее, а на ее телефоне леопардовый чехол. При этом внимание привлекает необычная прическа артистки – ее волосы здесь кудрявые и с белыми прядями, а несколько прядей еще и заплетены в тонкие косички.

В подписи к публикации Алена рассказала, что неожиданно заболела: "Сегодня хотела сделать пост совсем на другую тему, однако заболела и, знаете ли, жизнь всегда ставит подножку тогда, когда нужно остановиться, что-то переосмыслить, отдохнуть. Но если уж я болею, то у меня этот процесс проходит достаточно долго. Вот как сейчас: у меня из бронхов болезнь переходит на нос через ухо или наоборот – все начинается с носа, а потом спускается в легкие. Чтобы вылечиться мне требуется как минимум неделя. Я очень не люблю это состояние, потому что мой образ жизни – быть активной, постоянно работать. А когда я бездейственна – я постоянно об этом думаю, мне себя жалко, хочется плакать. Знаю точно, что сейчас болеют многие. Напишите, пожалуйста, по какой болезни ваш организм берет паузу? Как вы лечитесь? Как поддерживаете иммунитет?".

Напомним, "Мы должны гордиться": Джамала после победы TVORCHI высказалась о Нацотборе этого года.

Как сообщала Politeka, "Как атмосферно": Квиткова из "Холостяка" растрогала кадрами с сыном у наряженной елки.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss разругала украинцев снимком с победителями Нацотбора: "Как можно их выбрать?".