Відома українська модель, співачка Даша Астаф'єва показує в Інстаграм не лише постановочні образи, а й прості та життєві кадри. Артистці подобається спілкуватися з фанатами, хоча деталі особистого життя вона розкривати не поспішає.
На цей раз Астаф'єва поділилася, як проходили її будні і чим вона була зайнята. З недавніх пір Даша почала займатися новими проектами, відмовившись займатися лише кар'єрою співачки. Артистка навіть озвучує книги, готує смакоти на особистому шоу для українців та продовжує займатися новими захопленнями.
«Сьогодні у нас була хороша сповідь, така небагато, як кава. Прокидаєшся, і маєш сили зробити все, що не давали зробити банальні недолугі сусіди.
І відповідь на всі питання, в основному «що мене рятує» - поділилася Даша та представила також рідкісний кадр із таємним коханим.
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Також артистка виклала чарівне відео та захопила природною красою.
У підписі до публікації Даша написала: "Ми разом із ... бажаємо вам теплих та мирних вихідних, з гарними історіями під найкращими ковдрами та подарунками у понеділок під найякіснішими та зручнішими подушками".
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