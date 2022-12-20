Известная украинская модель, певица Даша Астафьева показывает в Инстаграм не только постановочные образы, но и простые и жизненные кадры. Артистке нравится общаться с фанатами, хотя детали личной жизни она раскрывать не спешит.
В этот раз Астафьева поделилась, как проходили ее будни и чем она была занята. С недавних пор Даша стала заниматься новыми проектами, отказавшись заниматься только карьерой певицы. Артистка даже озвучивает книги, готовит вкусности на личном шоу для украинцев и продолжает заниматься новыми увлечениями.
«Сегодня у нас была хорошая исповедь, такая немного, как кофе. Просыпаешься, и имеешь силы сделать все, что недавали сделать Й*банные недолугие соседи.
И ответ на все вопросы, в основном «что меня спасает»» - поделилась Даша и представила также редкий кадр с тайным возлюбленным.
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Также артистка выложила очаровательное видео и восхитила естественной красотой.
В подписи к публикации Даша написала: "Мы вместе с ... желаем вам теплых и мирных выходных, с хорошими историями под лучшими одеялами и подарочками в понедельник под самыми качественными и удобными подушками".
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