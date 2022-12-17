Популярная украинская певица Христина Соловий, которая в одном из сезонов "Голосу країни" была фавориткой звездного тренера Святослава Вакарчука, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила соблазнительное видео и представила новую песню "Юність".

Как видно, в новом видео Христина запечатлена в интересной локации, она сидит боком к камере и напевает новую песню. Перед камерой она появилась в белой шелковой рубашке, которая сползает с плеч и оголяет зону декольте, а затем в кадре появляются стройные ноги. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж, она кидает загадочные взгляды в камеру.

В подписи к публикации Соловий рассказала о презентации новой песни, а поклонники тут же принялись комментирвоать новое видео, засыпая ее комплиментами: "Вот это разошлась на камеру", "Чувственная", "Вау, какая нежная", "Слышу шедевр будет песня", "Очень красиво", "Самая красивая и талантливая, просто лучшая", "Нежная и чувственная!", "Такая красивая", "Чувствую, будет шедевр", "Красотка", "Огонь".

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