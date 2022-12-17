Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила трагические кадры с детьми войны и рассказала об их судьбе.

На фотографиях можно увидеть снимок той самой девочки на заправке, которая подзаряжает свой ингалятор, это фото стало вирусным в сети и вызвало бурное обсуждение в обществе. Также здесь есть снимок с новорожденным малышом, подключенным к медицинским аппаратам в бомбоубежище. И фотография мальчика, который присел у дороги, по которой идут украинские военные.

В подписи к публикации Боржемская написала: "Утраченное детство. Никогда не простим им наших детей. Погибшие, потерявшие детство, которые больше не будут такими, как прежде. Наши дети – дети войны, которые в один день стали взрослее. Они знают виды оружия, понимают, что делать при звуках воздушной тревоги, их герои больше не персонажи мультиков и комиксов. Их героями стали настоящие люди – ВСУ. Мои воробушки постоянно спрашивают: "Мама, а сколько будет продолжаться эта тьма?". И ты понимаешь, что у тебя нет ответа на этот вопрос. Ты смотришь на них и говоришь об этом честно и откровенно. Рассказываешь, что мы находимся не в самых плохих условиях. Наши солдаты спят в окопах в любую погоду, в других городах люди набирают воду из рек, потому что нет другой альтернативы, а о тепле и свете только мечтают. Простите, детки, что вам приходится переживать. И благодарим, что вы так стойко все переносите".

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