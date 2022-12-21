Популярна українська актриса Ганна Саліванчук розповідає у мережі, як проходять її будні, чесно говорить про свої проблеми та вражає знімками з тренувань. За словами Ганни, зараз у неї непростий період, тільки вона вирішила пройти спеціальне дистанційне навчання, як щоразу вона залишається без світла та зв'язку, вибиваючись із графіка.

За словами Саліванчука, активний курс мав йти десять днів, але треба ще стежити за будинком, дітьми та встигати домашні справи. На цей раз Ганна показала, як доводиться жити, коли світла вічно немає і живуть вони на 23 поверсі.

«Світло так і не включали, качаємо п*пу і йдемо на 23-поверх!» – поділилася Ганна. Артистка бачить позитив у таких речах, адже сама також постійно тренується заради схуднення та бажання набути форм, які були до народження другого сина.

Раніше Саліванчук вирішила просто показати, як дуріє з синами ввечері без жодних модних образів та яскравого макіяжу. Нещодавно Анна розпочала додаткові курси та навчання, а також стала активно тренуватися заради схуднення.

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