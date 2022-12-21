Популярная украинская актриса Анна Саливанчук рассказывает в сети, как проходят ее будни, честно говорит о своих проблемах и впечатляет снимками с тренировок. По словам Анны, сейчас у нее непростой период, только она решила пройти специальное дистанционное обучение, как каждый раз она остается без света и связи, выбиваясь из графика.

По словам Саливанчук, активный курс должен был идти десять дней, но надо еще следить за домом, детьми и успевать домашние дела. В этот раз Анна показала, как приходится жить, когда света вечно нет и живут они на 23 этаже.

«Свет так и не включали, качаем п*пу и идем на 23-этаж!» - поделилась Анна. Артистка видит позитив в таких вещах, ведь сама также постоянно тренируется ради похудения и желания заполучить формы, какие были до рождения второго сына.

Ранее Саливанчук решила просто показать, как дурачится с сыновьями вечером без всяких модных образов и яркого макияжа. Недавно Анна приступила к дополнительным курсам и обучению, а также стала активно тренироваться ради похудения.

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