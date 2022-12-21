Молода дружина Віктора Павлика, що менша за нього майже на 30 років, заговорила про свої стосунки з іншими.

Молода дружина Віктора Павлика стала піаритися в мережі ще на початку їхніх стосунків, всіляко розповідаючи про їхній роман та минуле. При цьому Катерина Репяхова негативно реагує на критику, часто влаштовуючи розбирання Інстаграм.

Тим не менш, для привернення уваги Репяхова намагається відповідати на різні питання, що стосуються її сім'ї, особистого життя і захоплень.

Цього разу в неї поцікавилися про минуле, яке вона мала до Віктора Павлика і чи мала в неї інші стосунки: «Так, п'ять років. Тяжке розставання, з 9-го класу по 2 курс університету. Чоловік зустрів уже після закінчення університету.

Запитали Катерину, яка риса свого характеру їй не до душі: «Мені дуже важко відмовляти людям, надто м'яка» - заявила Катерина.

Цього року пара святкує сьому річницю романтичних стосунків. У зв'язку з цією датою Катерина вирішила опублікувати романтичне відео із чоловіком. Невеликий ролик з'явився на її сторінці в Інстаграм .

З такої знакової нагоди Катерина Репяхова зібрала кадри з коханим чоловіком.

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