Катерина Репяхова позує в окремому червоному купальнику з рюшами, демонструючи стрункі ноги та тонку талію.

Як повідомляє Politeka.net, українська блогерка, дружина 56-річного виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова зараз разом із сином Михайлом перебуває в Ізраїлі. Туди вона поїхала до своєї сестри та племінників. Пізніше разом із мамою та сином вони відлетіли мандрувати далі. У своєму блозі Instagram вона опублікувала фото у купальнику.

Катерина Репяхова позує в окремому червоному купальнику з рюшами, демонструючи стрункі ноги та тонку талію.

Супер-жінка без комплексів відображена в номері готелю біля дзеркала – дівчина стоїть, спираючись спиною об стіну, її рука лежить на талії, а мила посмішка звернена до об'єктиву камери. Її розкішне довге волосся зібране на маківці. У наздогін Катерина показала знімок, у тому самому місці, але вже в іншому вбранні. Зокрема молода матуся накинула зверху світлу накидку.

Варто зазначити, що артист Віктор Павлик одружений вчетверте зі своїм концертним директором Катериною Репяховою . Вона молодша за співака на 29 років. У пари є син Михайло, який народився 2021 року.

Мишко Павлик – четверта дитина та третій син українського співака. Від попередніх шлюбів у нього є 38-річний син Олександр та 35-річна донька Христина.

Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.

Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини прямо на робочому місці.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка в суді.