Молодая жена Виктора Павлика, что меньше его почти на 30 лет, заговорила о своих отношениях с другими.

Молодая жена Виктора Павлика стала пиариться в сети еще в начале их отношений, всячески рассказывая об их романе и прошлом. При этом Катерина Репяхова негативно реагирует на критику, часто устраивая разборки в Инстаграм.

Тем не менее, для привлечения внимания Репяхова старается отвечать на самые разные вопросы, касающиеся ее семьи, личной жизни и увлечений.

В этот раз у нее поинтересовались о прошлом, которое у нее было до Виктора Павлика и были ли у нее другие отношения: «Да, пять лет. Тяжелое расставание, с 9-го класса по 2 курс университета. Мужа встретила уже после окончания университета.

Спросили у Катерины, какая черта своего характера ей не по душе: «Мне очень тяжело отказывать людям, слишком мягкая» - заявила Катерина.

В этом году пара празднует седьмую годовщину романтических отношений. В связи с этой датой Катерина решила опубликовать романтическое видео с мужем. Небольшой ролик появился на ее странице в Инстаграм.

По такому знаковому случаю Екатерина Репяхова, собрала кадры с любимым мужем.

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