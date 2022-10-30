Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український співак, який нещодавно одружився з блогеркою Катою Репяховою. Вона вже встигла йому народити сина, якого назвали Михайло. А нещодавно Катя вирішила зробити ринопластику, після чого натрапила на критику від фанатів. Зірка вирішила поділитися у своїх сторіс Інстаграм деякими повідомленнями.
"Дуже шкода. Будете як лялька, однакові з усіма качками та з носами Майкла Джексона", - написала фанатка.
"Зробити ринопластику - це не означає змінити носа до невпізнання", - відповіла Репяхова фанатці.
"Хроніки мого директора", - продовжила Катя.
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"Ніс як ніс. Ви цим і ексклюзивна, я пам'ятаю, ви раніше не комплексували і любили свій ніс", - написала ще одна фанатка.
"Зробити ніс трішки кращим - це ж не означає не любити його. Я і зуби свої люблю, але ношу елайнери", - розповіла Катя у відповідь ще на одну фанатку.
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