Молода дружина Віктора Павлика показала, як її критикую через рішення зробити ринопластику.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український співак, який нещодавно одружився з блогеркою Катою Репяховою. Вона вже встигла йому народити сина, якого назвали Михайло. А нещодавно Катя вирішила зробити ринопластику, після чого натрапила на критику від фанатів. Зірка вирішила поділитися у своїх сторіс Інстаграм деякими повідомленнями.

"Дуже шкода. Будете як лялька, однакові з усіма качками та з носами Майкла Джексона", - написала фанатка.

"Зробити ринопластику - це не означає змінити носа до невпізнання", - відповіла Репяхова фанатці.

"Хроніки мого директора", - продовжила Катя.

"Ніс як ніс. Ви цим і ексклюзивна, я пам'ятаю, ви раніше не комплексували і любили свій ніс", - написала ще одна фанатка.

"Зробити ніс трішки кращим - це ж не означає не любити його. Я і зуби свої люблю, але ношу елайнери", - розповіла Катя у відповідь ще на одну фанатку.

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