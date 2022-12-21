На своїй сторінці в Instagram Alyosha поділилася зворушливим і водночас кумедним фото, зробленим біля ялинки.

Як повідомляє Politeka.net, виконавиця Alyosha , яка з перших днів повномасштабної війни разом з дітьми поїхала до США, поділилася зі своїми підписниками рідкісним фото. Знімок вона оприлюднила у Instagram.

Так, на своїй сторінці в Instagram Alyosha поділилася зворушливим і водночас кумедним фото, зробленим біля ялинки. На знімку хлопчики кривляються на камеру, стоячи біля прикрашеної новорічними іграшками ялинки.

"Коли я була у віці приблизно 7 років, я зрозуміла, що тато мій Олександр Миколайович, а ось дідусь чомусь Іван) Я запитала, як так? Задовільної відповіді не отримала, але подумала, що може сам святий Миколай і є мій дідусь:) Але це секрет!))) Ну а нашим малюкам він прадідусь:) Чому б і ні?”, - написала Alyosha під відповідними знімками.

Фоловери прийшли в розчулення від такої картини і залишили цьому чарівному сімейству багато теплих слів у коментарях:

"Секрети під Новий рік та на Миколу, це так казково, коли ти дитина";

"Дорогі хлопчики! Які вони вже дорослі! Нехай ростуть здоровими та вільними у мирній багатій Україні!";

"Прекрасні діти. Сподіваюся, їм сподобаються різдвяні канікули";

"У цьому і є щастя!"

Нагадаємо, Alyosha захопила рідкісним фото їх із Тарасом Тополем сином-іменником.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт.

Також Politeka писала, Alyosha розповіла про найважчий виступ під час вторгнення.