На своей странице в Instagram Alyosha поделилась трогательным и одновременно забавным фото, сделанным возле елки.

Как сообщает Politeka.net, исполнительница Alyosha, которая с первых дней полномасштабной войны вместе с детьми уехала в США, поделилась со своими подписчиками редким фото. Снимок она обнародовала в Instagram.

Так, на своей странице в Instagram Alyosha поделилась трогательным и одновременно забавным фото, сделанным возле елки. На снимке мальчики кривляются на камеру, стоя возле украшенной новогодними игрушками елки.

"Когда я была в возрасте примерно 7 лет, я поняла, что папа мой Александр Николаевич, а вот дедушка почему-то Иван) Я задала вопрос, как так? Удовлетворительного ответа не получила, но подумала, что может сам святой Николай и есть мой дедушка:) Но это секрет!))) Ну а наших малышей он прадедушка:) Почему бы и нет?", - написала Alyosha под соответствующими снимками.

Фолловеры пришли в умиление от такой картины и оставили этому очаровательному семейству много теплых слов в комментариях:

"Секреты под Новый год и на Николая, это так сказочно, когда ты ребенок";

"Дорогие мальчики! Какие они уже взрослые! Пусть растут здоровыми и свободными в мирной богатой Украине!";

"Прекрасные дети. Надеюсь, им понравятся рождественские каникулы";

"В этом и есть счастье!".

Напомним, Alyosha восхитила редким фото их с Тарасом Тополей сыном-именником.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" узнал о желании жены Alyosha пойти на фронт.

Также Politeka писала, Alyosha рассказала о самом тяжелом выступлении во время вторжения.