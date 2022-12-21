Відома українська співачка Злата Огневич продовжує підтримувати різні проекти, спрямовані на допомогу постраждалим українцям та їхнім дітям через російську агресію. На цей раз співачка показала цілу добірку кадрів в Інстаграм.

«Дитинство – це час мрій та радостей! Привітали дітей працівників dsns_ukraine із Днем Святого Миколая, подарували тепло та щирі посмішки один одному. ❤️🥹

Разом з дітьми ми писали побажання на наступний рік і у них воно одне, але таке серйозне бажання – перемога України, та ще 2 дитини хочуть patron_dsns. Скажу вам так, я й сама собі такого хочу 😅🐶» – написала Злата під щасливими кадрами.

Злата також написала, що не варто втрачати світ у собі, слід завжди дарувати щастя та увагу дітям, щоб здобути здорову націю.

Раніше артистка поділилася кадрами із лаштунків Національного відбору на Євробачення-2023, однією з провідних якого вона стала.

Як відомо, фінал Нацвідбору проходив у київському метро 17 грудня, провідними стали Злата Огневич, Катя Павленко та Тимур Мірошниченко. А за результатами голосування переможцями став дует TVORCHI.

Нагадаємо, Боржемська із "Зважені та щасливі" розповіла про долю дітей під час війни.

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