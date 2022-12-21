Известная украинская певица Злата Огневич продолжает поддерживать различные проекты, которые направлены помочь пострадавшим украинцам и их детям из-за российской агрессии. В этот раз певица показала целую подборку кадров в Инстаграм.

«Детство – это время мечтаний и радостей! Поздравили детей работников dsns_ukraine с Днем Святого Николая, подарили тепло и искренние улыбки друг другу. ❤️🥹

Вместе с детьми мы писали пожелания на следующий год и у них оно одно, но такое серьезное желание – победа Украины, ну и еще 2 ребенка хотят patron_dsns. Скажу вам так, я и сама себе такого хочу 😅🐶» - написала Злата под счастливыми кадрами.

Злата также написала, что не стоит терять свет в себе, следует всегда дарить счастье и внимание детям, чтобы получить здоровую нацию.

Ранее артистка поделилась кадрами из закулисья Национального отбора на Евровидение-2023, одной из ведущих которого она стала.

Как известно финал Нацотбора проходил в киевском метро 17 декабря, ведущими стали Злата Огневич, Катя Павленко и Тимур Мирошниченко. А по результатам голосования победителями стал дуэт TVORCHI.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала о судьбе детей во время войны.

Как сообщала Politeka, фаворитка Вакарчука Соловий в шелковой рубашке засветила лишнее на камеру.