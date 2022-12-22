Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист розмістив емоційний пост та символічне фото.

"Новорічний вайб - ілюзія ? Звісно. Ну, в якійсь мірі. Символізм цього фото відображає настрій українців щодо новорічних свят. В душі нам усім хочеться свята. Хочеться мирної буденності. Того прекрасного побуту, котрий ми мали і, як виявилось,тепер частіше згадуємо та ще сильніше цінуємо. Все, що було з нами в мирний час, зараз згадується, як з попереднього життя. Нас усіх настільки сильно прибили лютневі обставини, що мирний час - це як спогади з глибокого дитинства", — пише Тарас Цимбалюк.

На думку актора, ми можемо що завгодно транслювати та очікувати від життя, але поки йде війна в Україні, ми всі будемо спати на дошці з голками.

"Людська психологія, звісно, може звикнути практично до будь чого…Дожились, що нормою стало розмовляти з сусідами десь у темряві на сходах… Коли вмикають світло, у нас з’являється піднесений настрій… для людей це невеличке свято… маленьке диво… Ворог не розуміє, що чим більше ми сидимо в темноті, тим краще видно, які вони п***раси. Фразу наших дідусів та бабусь : «до війни/після війни» тепер і ми будемо фіксувати як глибокий екватор", — додав Цимбалюк.

Але він наголосив, що не дивлячись на сувору реальність, ми повинні створити свято для наших близьких.

"Ми повинні зустріти новий рік, котрий усім нам принесе найочікуваніше. Однозначно готуйте свято для своїх рідних, діток… Обов’язково загадайте бажання і проведіть ці дні з рідними душами", — додав Тарас.

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