Популярна українська артистка Тіна Кароль щодня показує в Інстаграм, як не живе зараз закордоном, у яких проектах бере участь і чим займається. Також Тіна приїжджає додому до Києва для нових зйомок, про що нещодавно вже розповідала у мережі.
Цього разу артистка вразила кадрами перед роботою, помітивши, що фарбуватись довелося у темряві і без світла, але вона впоралася.
Зазначимо, Тіна продемонструвала звичним макіяжем, який уже став чимось на зразок її візитної картки – червона помада, нюдові тіні та укладання локонів під «морські хвилі».
"Мейк у темряві готовий" - поділилася Тіна і показала, як вона відпочиває перед черговими зйомками. Ране Кароль часто звертала на проблему зі світлом для багатьох українців та бажала всім світла та добра.
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Раніше ми писали, співачка Тіна Кароль не приховує, що буде вимогливою та суворою свекрухою, а до обраниці свого єдиного сина Веніямина має багато вимог.
«Вище за мене, наречений. Я так дивлюсь, думаю, Боже мій, це якась у мої руки потрапить. Дівчата, я не знаю, чесно у мене такий жорсткий фейс-контроль… Він поки що робить вигляд, що він поки що про це не думає. А я вже на стремені», - повідомила Тіна Кароль.
Нагадаємо, батько Веніаміна, чоловік Тіни Кароль Євген Огір пішов із життя у квітні 2013-го року. У чоловіка був рак шлунка.
Також повідомлялося, що Тіна Кароль збентежила українок новим селфі.