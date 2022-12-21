Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка з початку війни залишалася в Україні, а нещодавно вирушила до Лос-Анджелесу на навчання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. так, цього разу дівчина опублікувала кумедне відео з каруселі та розповіла, як дорого жити у Штатах.

За словами Аліни, вона підрахувала приблизний бюджет, скільки коштує життя в Лос-Анджелесі. "Скільки потрібно на життя в LA. Не на мажорне, а так тільки на справді необхідні речі і це початок", - розпочала свою посаду Гросу і далі детально розписала ціни.

Так, за словами співачки, вартість оренди більш-менш нормального житла стартує від 2 тисяч доларів, але можна заощадити, якщо орендувати кімнату чи винаймати квартиру ще з кимось. Оренда машини обійдеться від 750 доларів на місяць, якщо найдешевша. Аліна уточнила, що без авто у Лос-Анджелесі складно, бо місто велике, а метро там немає. Домашній інтернет обійдеться в 150$, мобільний номер (картка) 40-60$.

Щодо харчування, то тут Гросу зазначила, що готувати вдома набагато дешевше, ніж купувати готову їжу або харчуватися в кафе. При цьому, за словами співачки, їжа досить жирна, тож можна і набрати зайву вагу. Також вона рекомендує не спокушатися на всякі снеки, яких у ЛА дуже велика різноманітність, але й коштують вони дорого.

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