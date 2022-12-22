В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил эмоциональный пост и символическое фото.

"Новогодний вайб - иллюзия? Конечно. Ну, в какой-то степени. Символизм этого фото отражает настроение украинцев относительно новогодних праздников. В душе нам всем хочется праздника. Хочется мирной обыденности. Того прекрасного быта, который мы имели и, как оказалось, теперь чаще вспоминаем и еще сильнее ценим. Все, что было с нами в мирное время, сейчас вспоминается как из предыдущей жизни. Нас всех настолько сильно прибили февральские обстоятельства, что мирное время - это как воспоминания из глубокого детства", - пишет Тарас Цымбалюк.

По мнению актера, мы можем что угодно транслировать и ожидать жизни, но пока идет война в Украине, мы все будем спать на доске с иглами.

"Человеческая психология, конечно, может привыкнуть практически к чему угодно... Дожили, что нормой стало разговаривать с соседями где-то в темноте на лестнице... Когда включают свет, у нас появляется приподнятое настроение... для людей это небольшой праздник... маленькое чудо... Враг не понимает, что чем больше мы сидим в темноте, тем лучше видно, какие они п***расы. Фразу наших дедушек и бабушек: «до войны/после войны» теперь и мы будем фиксировать как глубокий экватор», — добавил Цымбалюк.

Но он подчеркнул, что, несмотря на суровую реальность, мы должны создать праздник для наших близких.

"Мы должны встретить новый год, который всем нам принесет самое ожидаемое. Однозначно готовьте праздник для своих родных, детей... Обязательно загадайте желания и проведите эти дни с родными душами", — добавил Тарас.

Напомним, УПЦ МП обиделась и выдвинула требование к "Кварталу 95".

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