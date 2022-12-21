Українська танцівниця, багаторазова учасниця та хореограф проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко святкує свій день народження.

21 грудня зірці виповнюється 35 років. Вона разом зі своїм 4-річним сином Олексієм після повномасштабного вторгнення рф виїхала з України, тож вимушена святкувати за кордоном. На своїй сторінці в Instagram Олена Шоптенко поділилася зворушливим постом.

"Пройшов ще один рік мого життя. І пройшов він так, як я собі навіть не могла уявити. Цей день народження я скоріше назву днем «переродження», як і увесь останній рік, в цілому. Найцінніше придбання минулого року - самоідентифікація, а найзаповітніша мрія - наступний день народження святкувати в мирній Україні. Дякую всім, хто був поруч увесь цей час! ❤️", — написала артистка.

Українці в коментарях підтримали Олену Шоптенко та приєднуються до привітань:

"З твоїм днем ​​🎉💫 головне, що не дивлячись на всі події-ти залишаєшся дуже світлою і щирою людиною! Рада знайомству ❤️ здоров'я тобі і твоїм близьким і сили залишатися "слабкою" дівчиною в суворому світі ... 💋";

"З днем народження❤️. Про самоідентифікацію то прям чітко всі ми цього року";

"Самоідентифікація - це точно, все що пройшла вся країна👏 З Днем народження! Здоров'я, перемоги і миру!!!❤️🙏";

"Щирі вітання! Хай здійсняться найзаповітніші бажання! 🤗".

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