21 декабря звезде исполняется 35 лет. Она вместе со своим 4-летним сыном Алексеем после полномасштабного вторжения рф уехала из Украины, поэтому вынуждена праздновать за границей. На своей странице в Instagram Елена Шоптенко поделилась трогательным постом.

"Прошел еще один год моей жизни. И прошел он так, как я себе даже не могла представить. Этот день рождения я скорее назову днем ​​«перерождения», как и весь последний год, в целом. Самое ценное приобретение прошлого года – самоидентификация, а самая заветная мечта - следующий день рождения праздновать в мирной Украине. Спасибо всем, кто был рядом все это время! ❤️", - написала артистка.

Украинцы в комментариях поддержали Елену Шоптенко и присоединяются к поздравлениям:

"С твоим днем🎉💫 главное, что не смотря на все события- ты остаёшься очень светлым и искренним человеком! Рада знакомству ❤️ здоровья тебе и твоим близким и силы оставаться 'слабой' девушкой в суровом мире...💋" ;

"С днем ​​рождения❤️. О самоидентификации это прям четко все мы в этом году";

"Самоидентификация – это точно, все что прошла вся страна👏 С Днем рождения! Здоровья, победы и мира!!!❤️🙏";

"Искренние поздравления! Пусть исполнятся самые заветные желания! 🤗".

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