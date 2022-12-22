Популярний шеф-кухар та «МайстерШеф» Євген Клопотенко любить балувати шанувальників смачними рецептами для всієї родини. За словами чоловіка, у всіх має бути свято, і у нас мають бути традиції.
«Тож готуйте та готуйте українське. А немає часу чи бажання готувати – я зробив для вас у Львові та в Києві сіті страв до Різдва та Нового року. Там страви із найкращих наших продуктів» - розповів Клопотенко.
Він також похвалився своїми цікавими варіантами страв: качка з яблуками, волоським горіхом і мандаринами, картопля з ялівцем і чебрецем, печений перець з бринзою та зеленню, буженина з гірчицею, салат зі смаженою картоплею, оселедцем та огірками, салат яблуком та бринзою.
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"Гарно; Добре, що я поїла, перед тим як побачила всі ці смакоти 😂 Шедеври; Ого😍 це різноманітність❤️ дякую за те, що ви робите для України;
Ми і на Донбасі в нульових робили в селі у бабусі запечену качку на свята 😍; Все виглядає так смачно 😍;
Як замовити цю казку смаку?!!; Яка у вас гарна українська мова!» - Підтримують у мережі.
Також шеф-кухар на своєму сайті запропонував українцям приготувати на святковий стіл буженину з яблучним конфітюром.
Нагадаємо, Євген Клопотенко з "Майстер Шеф" почав навчати українців здоровому харчуванню.
Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски із сиру.