Популярный украинский ресторатор, блогер и шоумен Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шеф-повар принялся учить украинцев здоровому питанию.

По словам Евгения, здоровое питание – это очень просто, нужно лишь меньше употреблять соли и сахара, и добавлять в рацион больше овощей. Также повар подсказал, как улучшить вкус продуктов – нужно всего лишь разнообразить их специями.

"Здоровая пища – это ваша привычная пища, но немного меньше соли с сахаром, больше овощей и фруктов (400г/день), продукты из цельного зерна и адекватное количество жиров (не более 30% от общего рациона, из них животных – не более 10%). Все, ничего сложного. И давайте так: вкусная еда – это не о солье и сахаре. Это о продуктах, которые правильно приготовлены. Посмотрите, пожалуйста, наш видеокурс о здоровом питании. Он бесплатный, ведут его крутейшие диетологи Украины, а я по их советам показываю, что можно приготовить. Там и о питании детей, и будущих мам, и вообще семей. Вы после этого поймете самое главное: вы едите растущие в Украине продукты и становитесь здоровее. Просто немного меняете пропорции и подход к приготовлению", - написал Клопотенко.

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