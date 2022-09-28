В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар предложил приготовить интересную закуску, пожарив сырный соус.

"Там все действия достойны результата. Будет ощущение, будто ваш язык обняли ангелы (надеюсь, вам это приятно звучит). По факту все просто: молоко, яйца, сыр, мука. Смешали, охладили, в сухарях обвалили, пожарили. Готово. Легкие действия повлекут за собой абсолютную магию, которая вам сейчас очень нужна. Потому что давайте, если и удивляться сейчас, то от приятного", — советует Клопотенко.

Для начала нужно растопить на медленном огне 30г масла. Затем добавляем в растопленное масло 50г муки и поджариваем.

Когда услышите приятный сливочный запах (не дотягивайте до горелого), то вливайте 300мл молока, обязательно помешивая. Щепотку соли. И прям все время помешивайте, пока оно не загустеет. Затем снимите с огня, добавьте один желток, снова перемешайте. 240г сыра, тоже в кастрюлю, тоже перемешайте, пока он не расплавится в соусе", - объясняет "Мастер Шеф".

Потом все это нужно охладить. Далее формируем шарики, обваливаем их во взбитых яйцах, затем сухарях, затем снова яйцах и снова сухарях.

"Масло заливаете в сотейник, чтобы был фритюр, и жарите до золотистой корочки. Все. А теперь садитесь, чтобы не упасть от пафоса. Это вы сделали жареный в панировке соус морне", - добавил Евгений.

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