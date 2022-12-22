Популярный шеф-повар и «МастерШеф» Евгений Клопотенко любит баловать поклонников вкусными рецептами для всей семьи. По словам мужчины, у всех должен быть праздник, и у нас должны быть традиции.
«Так что готовьте и готовьте украинское. А нет времени или желания готовить - я сделал для вас во Львове и в Киеве сеты блюд к Рождеству и Новому году. Там блюда из самых лучших наших продуктов» - рассказал Клопотенко.
Он также похвастался своими интересными вариантами блюд: утка с яблоками, грецким орехом и мандаринами, картофель с можжевельником и тимьяном, печеный перец с брынзой и зеленью, буженина с горчицей, салат с жареным картофелем, сельдью и огурцами, салат с индейкой, ароматной свеклой, яблоком и брынзой.
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«Красиво; Хорошо, что я поела, перед тем как увидела все эти вкусности 😂 Шедевры; Ого😍 это разнообразие❤️ спасибо за то, что вы делаете для Украины;
Мы и на Донбассе в нулевых делали в деревне у бабушки запеченную утку на праздники 😍; Всё смотрится так вкусно 😍;
Как заказать эту сказку вкуса?!!; Какой у вас красивый украинский язык!» - поддерживают в сети.
Также шеф-повар на своем сайте предложил украинцам приготовить на праздничный стол буженину с яблочным конфитюром.
Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.