Популярна українська співачка Тіна Кароль спромоглася вразити українців після того, як повернулася додому.

Популярна українська співачка Тіна Кароль продовжує свою роботу над новими проектами, розповідає про своє життя у Телеграм та інтригує кадрами у мережі. За словами співачки, вона має намір продовжувати роботу разом із гуманітарним фондом допомоги.

Нещодавно Кароль повернулася до України, разом із Денисом Монастирським вона вже встигла нагородити дітей, які допомагають наближати перемогу. 19 грудня, у День Святого Миколая, міністр внутрішніх справ разом зі співачкою вручили подарунки юним українцям, які виявили сміливість та героїзм під час війни.

Тіна Кароль також прокоментувала зворушливу зустріч:

«Кожен із вас уже сьогодні став особистістю і, виявивши надзвичайну сміливість, є невід'ємною частиною нашої держави».

«Відмінна патріотка та співачка. Нехай добрі справи виконуються для дітей; 😍красуня😍; продовжуйте в такому ж дусі!" - Підтримують у мережі.

Раніше артистка розмістила відеозвернення, записане в Києві, в якому прозвітувала про діяльність свого благодійного фонду.

Співачка розповіла, що її фонд цього року надав допомогу онколікарням у різних містах України на загальну суму понад 1,5 млн. гривень.

Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями в спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.