Популярная украинская певица Тина Кароль смогла впечатлить украинцев после того, как вернулась домой.

Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает свою работу над новыми проектами, рассказывает о своей жизни в Телеграм и интригует кадрами в сети. По словам певицы, она намерена продолжать работу вместе с гуманитарным фондом помощи.

Недавно Кароль вернулась в Украине, вместе с Денисом Монастырским она уже успела наградить детей, помогающих приближать победу. 19 декабря, в День Святого Николая, министр внутренних дел вместе с певицей вручили подарки юным украинцам, проявившим смелость и героизм во время войны.

Тина Кароль также прокомментировала трогательную встречу:

«Каждый из вас уже сегодня стал личностью и, проявив чрезвычайную смелость, является неотъемлемой частью нашего государства».

«Отличная патриотка и певица. Пусть добрые дела выполняются для детей; 😍красавица😍; продолжайте в том же духе!» - поддерживают в сети.

Ранее артистка разместила видеообращение, записанное в Киеве, в котором отчиталась о деятельности своего благотворительного фонда.

Певица рассказала, что ее фонд в этом году оказал помощь онкобольницам в разных городах Украины на общую сумму более 1,5 млн гривен.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.