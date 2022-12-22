Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает свою работу над новыми проектами, рассказывает о своей жизни в Телеграм и интригует кадрами в сети. По словам певицы, она намерена продолжать работу вместе с гуманитарным фондом помощи.
Недавно Кароль вернулась в Украине, вместе с Денисом Монастырским она уже успела наградить детей, помогающих приближать победу. 19 декабря, в День Святого Николая, министр внутренних дел вместе с певицей вручили подарки юным украинцам, проявившим смелость и героизм во время войны.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Я скажу вам прямо": Байден объяснил, почему Украине не дадут все и сразу
Погода на конец декабря и Новый Год: выяснилось, ждать ли снегопадов и морозов
"Принести публичные извинения": УПЦ МП неожиданно выдвинула требование к Кварталу 95
Болезнь Кравец из "Квартал 95" начала прогресировать, актриса сделала признание: "Я не могу справиться..."
Тина Кароль также прокомментировала трогательную встречу:
«Каждый из вас уже сегодня стал личностью и, проявив чрезвычайную смелость, является неотъемлемой частью нашего государства».
«Отличная патриотка и певица. Пусть добрые дела выполняются для детей; 😍красавица😍; продолжайте в том же духе!» - поддерживают в сети.
Ранее артистка разместила видеообращение, записанное в Киеве, в котором отчиталась о деятельности своего благотворительного фонда.
Певица рассказала, что ее фонд в этом году оказал помощь онкобольницам в разных городах Украины на общую сумму более 1,5 млн гривен.
Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.