Як повідомляє Politeka.net , Тіна Кароль зараз їздить закордоном і розповідає про себе, дивує образами і намагається підтримати українців, які потребують. Артистка також почала більше спілкуватися з фанатами та ділиться своїми зауваженнями в Інстаграм та Телеграм.
Деякі кадри з Тіною вражають її шанувальників. У спортивних штанах-кльошах і нюдовому топі з хусткою Кароль вирішила хизнутися кількома нехитрими рухами після тренування.
У спортзалі Тіна впевнено позувала перед камерою і показувала себе з нового боку:
«Ваууу ❤️ Люблю ❤; Пусь, звук увімкнути забула; Так схудла 😱; І без звуку 🥲; Гра дізнайся пісню по губах 😂❤️; Пісня So crazy 😍; Богиня😍🔥; Яка; дайте Тіні щось поїсти 🥺😍 фігура 😶; Тін, ну це вау!; Щось не законне))); потрібно більше їсти☺️; Вгадай мелодію 😜; Худішка😍» - пишуть у мережі.
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Раніше зірка навіть спантеличила публіку висловлюваннями:
"Хочу простоти у всіх сенсах. Цього не вистачає багатьом глобально і мені в якихось сенсах. Я працюю над собою! Причина… деспотичне виховання. Такою була парадигма на той час.
Це зламує на корінні. Сьогодні щоб зламати ці капкани у свідомості потрібно багато переосмислювати, а якщо людина не така волелюбна? Тоді ці капкани назавжди?
Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.
Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.
Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.