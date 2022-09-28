Як повідомляє Politeka.net , Тіна Кароль активно подорожує країнами з благодійними концертами, розповідає про себе і з недавніх пір також веде Інстаграм. Не забуває Тіна висловлюватись у Телеграмі, проте деякі її пости викликають суперечки.

«Добре, білий. Але із чорним). Бекстейдж завжди живіший. Хочу простоти у всіх сенсах. Цього не вистачає багатьом глобально і мені у сенсі. Я працюю над собою! Причина…. деспотичне виховання. Такою була парадигма на той час.

Це зламує на корінні. Сьогодні щоб зламати ці капкани у свідомості потрібно багато переосмислювати, а якщо людина не така волелюбна? Тоді ці капкани назавжди?

Індивідуальність, людина і є творцем, диво в тобі, ти і є прогрес і сила всесвіту. У кожному дні живи, мрій і не бійся діяти, мрій і не думай, що ти хочеш забагато» - висловилася Тіна.

У мережі відреагували по-різному:

«Ох, ви не уявляєте, як я вас люблю; Нехай бог милує, це саме те, що мені треба було почути; кожне слово – у серці, Тіна 💔 дякую; Дякую ❤️‍🩹; такий пупсик 🥹🫶🏼; Неймовірна ❤; я хочу спати і нічого не розумію; Нам теж не вистачає простоти, тому чекаємо саме на такий контент 🥰; щось зовсім незрозуміле».

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

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