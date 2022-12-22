Актриса Ганна Саліванчук вирішила цього разу поділитися, як відбуваються її будні з дітьми. Тільки вона почала свої спеціальні заняття, вирішивши вивчити щось нове, як більшість будинків українців залишилися без світла.

Ганна вже не раз помічала, що кожного разу її плани руйнуються подібним чином. Ні навчання дітей, ні її власне тепер не проходить нормально, це ж стосується тренувань, роботи та особистих хобі.

«Коли двоє вдома, можна здуріти. У школі немає світла, опалення. Залишила Гліба вдома, бо там холодно» – поділилася Ганна.

Зазначимо, ситуація з електропостачанням залишається доволі складною, тоді як скарги громадян на неправомірні виключення електрики зростають, у деяких областях уже провели перевірки.

За словами Саліванчука, активний курс її навчання мав йти десять днів, але треба ще стежити за будинком, дітьми та встигати домашні справи. На цей раз Ганна показала, як доводиться жити, коли світла вічно немає і живуть вони на 23 поверсі.

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