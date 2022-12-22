Актриса Анна Саливанчук решила в этот раз поделится, как проходят ее будни с детьми. Только она начала свои специальные занятия, решив изучить что-то новое, как большинство домов украинцев осталось без света.

Анна уже не раз подмечала, что каждый раз ее планы рушатся подобным образом. Ни учеба детей, ни ее собственная теперь не проходит нормально, это же касается тренировок, работы и личных хобби.

«Когда двое дома, можно сдуреть. В школе нет света, отопления. Оставила Глеба дома, ибо там холодно» - поделилась Анна.

Отметим, ситуация с электроснабжением остается довольно сложной, в то время как жалобы граждан на неправомерные выключения электричества растут, в некоторых областях уже провели проверки.

По словам Саливанчук, активный курс ее обучения должен был идти десять дней, но надо еще следить за домом, детьми и успевать домашние дела. В этот раз Анна показала, как приходится жить, когда света вечно нет и живут они на 23 этаже.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.