Відома співачка Брітні Спірс після чуток про своє зникнення заявила про себе новим чином.

Скандально відома співачка Брітні Спірс хоч і звільнилася від опіки батька та отримала свободу, а також право розпоряджатися своїми коштами, вона продовжує турбувати поведінкою. У мережі Брітні навіть довелося приховати коментарі, адже багато хто почав писати різні припущення про причини різкої зміни поведінки Брітні.

«Instagram більше не любить пости людей, які оголюють своє тіло, тож ось моє селфі в Мексиці! Мама і тато… я перетнула кордон і в мене вийшло! Після 15 років без кави.

Мамо, тепер ми можемо піти випити кави разом! До мене ставляться як до рівного ... давайте вип'ємо каву і поговоримо про це! – несподівано заявила Брітні.

Варто зазначити, що ще недавно артистка жорстко висловилася на адресу своєї матері, нагадавши, як вона знущалася з неї і як не давала навіть вийти з дому в магазин, залишивши в ув'язненні з батьком на довгі роки.

Намагаючись ігнорувати критику, Брітні також спокійно показує сміливі та відкриті образи, що часто навіть псують її фігуру. У приспущеній спідниці та білій укороченій кофті Брітні збентежила виглядом через в'ялий живот.

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