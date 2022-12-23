Известная певица Бритни Спирс после слухов о своем исчезновении заявила о себе новым образом.

Скандально известная певица Бритни Спирс хоть и освободилась от опеки отца и получила свободу, а также право распоряжаться своими средствами, она продолжает беспокоить поведением. В сети Бритни даже пришлось скрыть комментарии, ведь многие начали писать различные предположения о причинах резкой смены поведения Бритни.

«Instagram больше не любит посты людей, обнажающих свое тело, так что вот мое селфи в Мексике! Мама и папа… я пересекла границу и у меня получилось! После 15 лет без кофе.

Мама, теперь мы можем пойти выпить кофе вместе! Ко мне относятся как к равному… давайте выпьем кофе и поговорим об этом!» - неожиданно заявила Бритни.

Стоит отметить, что еще недавно артистка жестко высказалась в адрес своей матери, напомнив, как она издевалась над ней и как не давала даже выйти из дома в магазин, оставив в заточении с отцом на долгие годы.

Стараясь игнорировать критику, Бритни также спокойно показывает смелые и открытые образы, что часто даже портят ее фигуру. В приспущенной юбке и белой укороченной кофте Бритни смутила видом из-за дряблого живота.

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