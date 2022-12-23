Молода дружина Віктора Павлика заради слави та популярності виставляла сімейні скандали напоказ, розповідала про розлучення артиста і навіть судилася з його екс-дружиною через її образи. Причому будь-яку критику Катерина Репяхова сприймає негативно.

Також Репяхова і жартує з преси, хоча сама виставляє будь-яке фото в соціальну мережу заради привернення уваги. Якщо ж раніше вона плакала на камеру і розповідала про те, як мало не розлучається з Павликом, то тепер висміює будь-яку новину в мережі про себе.

«Хочу сказати дві речі: це найзручніший ліф у моєму житті. Далі в Сторі я буду майже гола. Тому, не перемикайтеся. У мене є традиція зустрічати щороку в нових трусах» - написала Катерина.

Вона показала себе в чорному комплекті, помічаючи, що це нерозумно зрозуміють багато хто в мережі.

Рано Репяхова показала, як застосувала давно перевірений засіб – змінити зачіску та зробити макіяж заради настрою.

«Щоб не поїхати кукухою. Просто робимо собі гарний настрій і віримо у краще», - розповіла Реп'яхова на своїй сторінці в Інстаграм, демонструючи маленькі кіски із сережками та макіяж.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала, який макіяж зробила своїй кумі.

Також повідомлялося, що дружина Павлика зробила романтичний ролик у річницю стосунків.