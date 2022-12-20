У понеділок, 19 грудня, Ані виповнилося 5 років. Леся Нікітюк, приїхавши на святкування, показала не лише іменинницю та її подарунки, а й її миловидну маму.
«Друзі, оцініть сьогодні образ нашої молодої матусі, моєї куми. Мейкап я робила сама, ось цими ручками, за всіма мейкаперськими професійними канонами», - повідомила Нікітюк.
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Телеведуча зізналася, що їй дуже подобається результат її старань:
"Тобі так класно! Губи плюс три міліметри від мене у подарунок. Щоб усі казали, що не лише я собі губи накачала. Дуже красиво!".
Нагадаємо, днями Леся Нікітюк гнівно відреагувала на чергові зауваження на її адресу.
«Дивіться за своїми доньками, любіть їх і розповідайте, що й куди вони мають колоти. Моя мама вашим дітям коментарів не пише», – заявила Леся Нікітюк.
Також Нікітюк емоційно висловилася щодо своїх заздрісників.
Крім того, Politeka.net писала, що Нікітюк, Огневич та інші зірки бурхливо відреагували на виступ Вєрки Сердючки.