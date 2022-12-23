Молодая жена Виктора Павлика ради славы и популярности выставляла семейные скандалы напоказ, рассказывала о разводе артиста и даже судилась с его экс-супругой из-за ее оскорблений. Причем любую критику Катерина Репяхова воспринимает негативно.

Также Репяхова и шутит над прессой, хотя сама выставляет любое фото в социальную сеть ради привлечения внимания. Если же ранее она рыдала на камеру и рассказывала о том, как едва ли не разводится с Павликом, то теперь высмеивает любую новость в сети о себе.

«Хочу сказать две вещи: это самый удобный лиф в моей жизни. Далее в Стори я буду почти голая. Поэтому, не переключайтесь. У меня есть традиция встречать каждый новый год в новых трусах» - написала Катерина.

Она показала себя в черном комплекте, подмечая, что это превратно поймут многие в сети.

Ранне Репяхова показала, как применила давно проверенное средство – изменить прическу и сделать макияж ради настроения.

«Чтобы не поехать кукухой. Просто делаем себе хорошее настроение и верим в лучшее», - рассказала Репьяхова на своей странице в Инстаграм, демонстрируя маленькие косички с серьгами и мейкап.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, какой макияж сделала своей куме.

Также сообщалось, что жена Павлика сделала романтический ролик в годовщину отношений.