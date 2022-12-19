Як повідомляє Politeka.net , у травні 2020 року відомий український співак Віктор Павлик одружився з молодою обраницею Катою Репяховою . Цього року пара святкує сьому річницю романтичних стосунків. У зв'язку з цією датою Катерина вирішила опублікувати романтичне відео із чоловіком. Невеликий ролик з'явився на її сторінці в Інстаграм .

З такої знакової нагоди Катерина Репяхова зібрала кадри з коханим чоловіком. На них можна помітити поїздки подружжя за кордон, їх фотосесії та спільні інтерв'ю, а також, як вони проводили час із їхнім сином Михайлом. Подружжя виглядає щасливим разом - у них неймовірна світла і добра сім'я.

"Спогади. Наше життя довжиною в 7 років", - написала під кадрами Катерина.

Зазначимо, що Віктор Павлик познайомився із 27-річною Катею Репяховою сім років тому на концерті у Миколаєві. І все завдяки тому, що їхні номери були поруч.

Дівчина запевняє, що не планувала спокушати кумира або одружити його з собою. За її словами, їхнє сусідство у готелі – це просто випадковий збіг. Крім того, як згадує Репяхова, того дня на концерт вона приїхала не сама, а з коханим.

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