Відома артистка Тіна Кароль кілька днів тому повернулася до Києва та почала активно зніматися у різних проектах. У мережі з'явилися цікаві уривки із роботи артистки.

Спеціально для інтерв'ю Кароль виступила із оновленою версією знаменитої пісні «Щедрик», яку раніше виконала разом із дитячим хором. Це було зроблено у рамках спеціальної ініціативи.

Виступ Кароль цього разу привернув увагу шанувальників, у чорній акуратній сукні та зі скромним макіяжем зірка виглядала дуже привабливо та стримано одночасно:

«Щедрик ❤️; Дуже добре. Тіна Кароль справжня українка та патріотка; Now that's a pretty dress lovely performance; Як добре співаєте просто супер;

Наша ластівка Тіна Кароль. Чудова співачка та жінка; Чудово!; Доброго ранку красуня чарівна слава України».

Раніше білому костюмі, з яскравим макіяжем і улюбленим укладанням Тіна сяяла перед камерами, заздалегідь відзначивши, що збиратися їй довелося без світла і вона постаралася впоратися з цим.

Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями в спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.