Известная артистка Тина Кароль несколько дней назад вернулась в Киев и начала активно сниматься в различных проектах. В сети появились интересные отрывки из работы артистки.
Специально для интервью Кароль выступила с обновленной версией знаменитой песни «Щедрик», которую ранее исполнила вместе с детским хором. Это было сделано в рамках специальной инициативы.
Выступление Кароль в этот раз привлекло внимание поклонников, в черном аккуратном платье и со скромным макияжем звезда выглядела весьма привлекательно и сдержанно одновременно:
«Щедрик ❤️; Очень хорошо. Тина Кароль настоящая украинка и патриотка; Now that’s a pretty dress lovely performance; Как хорошо поете просто супер;
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Наша ласточка Тина Кароль. Великолепная певица и женщина; Прекрасно!; Доброе утро красавица волшебная слава Украины».
Ранее белом костюме, с ярким макияжем и любимой укладкой Тина блистала перед камерами, заранее отметив, что собираться ей пришлось без света и она постаралась с этим справиться.
Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.