скрізь "Танців зі зірками" Санта Дімопулос показала, як знову відпочиває, незважаючи на критику в мережі.

Санта Дімопулос продовжує показувати в Інстаграм, як проходять її будні, як вона живе з чоловіком та дітьми подалі від тривожних буднів багатьох українців. Нещодавно вона поскандалила з Осадчою, яка присоромила артистів, які постійно виставляють свій відпочинок напоказ.

Сама Дімопулос чи не щодня хвалиться своїм відпочинком закордоном, дорогими покупками чи мирними буднями. Після слів провідної Катерини Осадчої про те, що багатьом її колегам слід бути стриманішим, Дімопулос обурилася і стала різко виправдовувати себе.

На цей раз Санта знову показала, як спокійно веселиться на засніженому курорті та весело проводить час, на відміну від багатьох її колег, які продовжують збирати кошти на ЗСУ своїми проектами, залишаються в Україні та влаштовують благодійні концерти.

Зірка спочатку була одружена з шоуменом Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля. Після цього співачка пов'язала свою долю із Володимиром Самсоненком, відомим бізнесменом. Пара досить швидко розлучилася і Санта врешті-решт вийшла заміж за підприємця Ігоря Кучеренка, який має бізнес в Африці. Пара має доньку Софію, яка народилася три роки тому.

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