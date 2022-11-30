На своей странице в Instagram артистка рассказала, что несколько дней назад уехала на день рождения подруги, решила отвлечься на 2 дня и не читать новости. На следующий день Санта похвасталась видео, где она с подругами в роскошных платьях пьет чай, и уже через несколько часов на нее обрушился шквал критики.

"Сделала ли я плохо, что выставила этот пост – нет, совершила ли я ошибку что выставила именно в этот день – ДА. Потому что это был день памяти жертв Голодомора. Моя бабушка пережила их оба, поэтому я очень хорошо помню и мне не нужен какой-то специальный день для этого. Если бы я утром прочла новости (как обычно), поставила бы этот пост? Нет! Но я никому не навредила и не сделала зла. Каждый человек в жизни совершает ошибки и я не исключение. И я давно принимаю себя неидеальную, потому что я знаю, кто я и какая я", - пишет Димопулос.

Певица добавила, что многие украинцы страдают синдромом жертвы, застряли в страданиях и запуганы, но она не такая. Санта похвасталась, что "выбрала жить, любить, развиваться и одновременно донатить, освещать то, что происходит в Украине, помогать". В результате Димопулос заблокировала десятки подписчиков, которых она из-за критических комментариев назвала "ботами" и "неадекватными людьми".

"Я постоянно общаюсь с ребятами, которые находятся на передовой, и задаю им много вопросов, один из которых - не бесит ли их, когда мы выкладываем свою жизнь? И представьте, ни один из них не сказал, что это неправильно! Напротив, они стоят на том, что за это и борются. Осуждают всегда те, кто что-то себе запретил (и очень хочет) и идет внутреннее напряжение и злость, которую надо на кого-то выплеснуть. Номинируя себя «судьей», им вроде бы становится легче. Но засыпаем мы все с собой настоящими", - оправдывается Санта Димопулос.

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