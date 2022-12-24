везда "Танців з зірками" Санта Димопулос показала, как снова отдыхает, несмотря на критику в сети.

Санта Димопулос продолжает показывать в Инстаграм, как проходят ее будни, как она живет с супругом и детьми подальше от тревожных будней многих украинцев. Недавно она поскандалила с Осадчей, которая пристыдила артистов, постоянно выставляющих свой отдых напоказ.

Сама Димопулос едва ли не каждый день хвастается своим отдыхом заграницей, дорогими покупками или мирными буднями. После слов ведущей Катерины Осадчей о том, что многим ее коллегам следует быть сдержаннее, Димопулос возмутилась и стала резко оправдывать себя.

В этот раз Санта снова показала, как спокойно веселится на заснеженном курорте и весело проводит время, в отличие от многих ее коллег, которые продолжают собирать средства на ВСУ своими проектами, остаются в Украине и устраивают благотворительные концерты

Звезда изначально была замужем за шоуменом Андреем Джеджулой, от которого родила сына Даниэля. После этого певица связала свою судьбу с Владимиром Самсоненко, известным бизнесменом. Пара довольно быстро развелась и Санта в итоге вышла замуж за предпринимателя Игоря Кучеренко, который имеет бизнес в Африке. У пары есть дочь София, которая родилась три года назад.

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