Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и победительница "Танців з зірками". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Санта рассказала о Тунисе.

"Он известен своими прекрасными пляжами, вкусной едой, бесконечной береговой линией, солнечной погодой и уникальной культурой. Но, к счастью, это гораздо больше, чем «просто» это.

Когда вы доберетесь до Туниса, обязательно посетите Медину с дворцами и мечетями, в том числе национальный музей Бардо с археологическими экспонатами. Руины древнего города Карфагена находятся под некоторыми пригородами современного города. Тунис ранее был известен как Карфаген, который пал перед римлянами в 146 г. до н.э", - написала Санта.



Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:



"Как красиво", "А откуда это красивое платье?".

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