Ектор-Хіменес Браво разом зі своїми колегами із «МастерШеф» продовжує працювати в Україні, не виїжджає з країни та ділиться новими рецептами. Нещодавно він розповів, чому не бажає виїжджати з України, незважаючи на те, що може виїхати хоч до Колумбії, хоч до Канади.

За словами Ектора, він відчуває, що Україна – його будинок і він має бути тут, пройти всі випробування разом із друзями та близькими. Також він продовжує роботу і має намір надавати підтримку ЗСУ.

Перед зйомками чергового проекту Ектор та його колеги – Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська показали також свій відпочинок поза роботою.

Сам Хіменес-Браво навіть повправлявся у вивченні української мови, сам він поки що говорить російською з сильним акцентом, але має намір вивчити краще українську.

«Поки що повітряна тривога, ми з Ектором працюємо над українською!» – пише Мартиновська.

Раніше зірковий шеф-кухар показав, як приготувати курку з брокколі китайською.

"Настав час поласувати стравою, яка дуже популярна і відома в Гонконгу, а саме куркою з броколі. Рецепт допоможе поринути в атмосферу Китаю, навіть якщо така кулінарна подорож не була запланованою!", - рекомендує Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.