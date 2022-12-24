Эктор-Хименес Браво вместе со своими коллегами из «МастерШеф» продолжает работать в Украине, не выезжает из страны и делится новыми рецептами. Недавно он рассказал, почему не желает выезжать из Украины, несмотря на то, что может уехать хоть в Колумбию, хоть в Канаду.

По словам Эктора, он чувствует, что Украина – его дом и он должен быть здесь, пройти все испытания вместе с друзьями и близкими. Также он продолжает работу и намерен оказывать поддержку ВСУ.

Перед съемками очередного проекта, Эктор и его коллеги – Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская показали также свой отдых вне работы.

Сам Хименес-Браво даже поупражнялся в изучении украинского языка, сам он пока говорит на русском с сильным акцентом, но намерен изучить лучше украинский.

«Пока воздушная тревога, мы с Эктором работаем над украинским!» - пишет Мартыновская.

Ранее звездный шеф-повар показал, как приготовить курицу с брокколи по-китайски.

"Пришло время полакомиться блюдом, которое очень популярно и известно в Гонконге, а именно курицей с брокколи. Рецепт поможет погрузиться в атмосферу Китая, даже если такое кулинарное путешествие не было запланированным!", - рекомендует Эктор Хименес-Браво.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.