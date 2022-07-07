Для нього важливо, щоб у сніданку були присутні протеїн, вітаміни та корисний жир.

Як повідомляє Politeka.net , кулінар та суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, любить спілкуватися з шанувальниками та ділитися з ними корисними порадами та моментами зі свого життя. Сьогодні він вирішив показати свій сніданок, залишивши рецепт швидкої та поживної страви в Інстаграм .

Так, на сніданок кулінар Ектор Хіменес-Браво приготував філе курки, попередньо порізавши його на кубики. Потім посмажив на сковороді з оливковою олією. Додав помідор, цибулю та трохи часнику, які також порізав на невеликі шматочки. Для граніру він вибрав звичайну рисову кашу, яку приготував на пару.

"Швидко та ситно, але головний інгредієнт – кохання", - заявив Ектор Хіменес-Браво.

Кулінар також зізнався, що для нього важливо, щоб у сніданку були присутні протеїн, вітаміни та корисний жир, який, наприклад, є в авокадо.

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