Ектор Хіменес-Браво зізнався, що спорт є частиною його життя, але так було не завжди.

Як повідомляє Politeka.net, кулінар та суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво зараз перебуває на Сумщині з волонтерською місією. Під час своєї подорожі він знайшов час, щоб покупатися в озері. Кадрами кулінар поділився на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Я зараз у Сумській області, поряд кордон. А там орки, але я не боюся, бо тут наша земля. Тут Україна", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Фото з відпочинку просто підкорили тим, як круто Ектор Хіменес-Браво підкачався, що помітно на фото в плавках. Завдяки таким змінам його образ теж трохи змінився в більш мужній бік. Такі плечі та руки, схоже, можуть витримати будь-що, та все ж, сподіваємося, кулінар продовжить їх качати не величезним тягарем відповідальності, а по-старому — у тренажерному залі.

Раніше Ектор Хіменес-Браво зізнався, що спорт є частиною його життя, але так було не завжди. Регулярно займатися спортом Ектор почав близько шести років тому, та й то не за власним бажанням. Як пояснював кулінар, у нього виникли проблеми зі здоров'ям та виявили другий ступінь ожиріння.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував ефектне тренування у спортзалі.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.