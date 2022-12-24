Відома телеведуча Леся Нікітюк показала, як можна дуріти на камеру в безтурботний час.

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк зараз не знімається у звичних гумористичних проектах та не так часто показує нові фото у мережі. Артистка тривалий час працювала у притулку для постраждалих від російської агресії, продовжує збирати гроші на допомогу ЗСУ та розповідає про свої будні в Інстаграм.

На цей раз ведуча порадувала безтурботними кадрами зі свого спокійного відпочинку. Прогулюючись магазинами, Леся вирішила зробити кілька фото в «обновках».

Позуючи в гірчичній шапці, Нікітюк пожартувала: «Ви знали, що моє ім'я – Тренд?».

Після Нікітюк показала, як спокійно харчується смачностями фаст-фуду, не дотримуючись строгих дієт та обмежуючи себе в харчуванні щодня заради фігури.

"Без зайвих слів" - ділиться Леся під новими кадрами.

Раніше зірка виклала яскраве фото та звернулася до українців.

Як виявилося, Леся вирішила порушити важливе питання безпеки на дорогах. Так, зірка закликала українців носити на собі світловідбиваючі елементи у темний час доби та опублікувала відповідне фото.

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